Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:02, 9 декабря 2022Россия

В Кремле отреагировали на снос советских памятников в Прибалтике

Песков заявил, что Россия осуждает снос советских памятников в Прибалтике

Фото: Yauhen Yerchak / AP

Россия осуждает снос советских памятников в Прибалтике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не приемлет такую русофобскую позицию. «Люди со временем поймут, насколько абсурдно бороться со своей историей. У нас же тоже были в нашей стране в начале лихих 90-х перегибы, если вы помните», — сказал Песков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Цена на российскую нефть упала ниже 45 долларов
Посол назвал существенное различие между США и Россией
В Кремле отреагировали на снос советских памятников в Прибалтике
Немцам разослали фейковые письма с предложением повоевать на Украине
В России появилось первое приложение соцсети с невизуальным доступом
Кремль ответил на вопрос о посещении Путиным новых российских регионов
Меган Маркл подумывала о принце Гарри еще до знакомства с ним
Кремль пообещал сообщить о сроках послания Путина Федеральному собранию
Кремль заявил о переживающей на Украине трудные времена церкви
Великобритания ввела санкции против российских силовиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.