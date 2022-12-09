В Кремле отреагировали на снос советских памятников в Прибалтике

Песков заявил, что Россия осуждает снос советских памятников в Прибалтике

Россия осуждает снос советских памятников в Прибалтике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не приемлет такую русофобскую позицию. «Люди со временем поймут, насколько абсурдно бороться со своей историей. У нас же тоже были в нашей стране в начале лихих 90-х перегибы, если вы помните», — сказал Песков.