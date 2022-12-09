Кремль заявил о переживающей на Украине трудные времена церкви

Песков заявил, что Киев воюет с церковью, переживающей на Украине очень трудные времена

Киев воюет с церковью, которая переживает на Украине очень трудные времена. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, в этом «лишний раз проявляются весьма и весьма агрессивные устремления киевского режима».

Сложно защитить прихожан, являющихся гражданами Украины, подчеркнул представитель Кремля. В настоящее время возможности России в этой связи ограничены, заключил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что обыски Службы безопасности Украины (СБУ) в Киево-Печерской лавре являются очередным звеном в цепи действий Киева против Русской православной церкви (РПЦ). С ней, по словам пресс-секретаря президента, Украина давно воюет.