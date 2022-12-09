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11:58, 9 декабря 2022Россия

Кремль заявил о переживающей на Украине трудные времена церкви

Песков заявил, что Киев воюет с церковью, переживающей на Украине очень трудные времена
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Киев воюет с церковью, которая переживает на Украине очень трудные времена. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, в этом «лишний раз проявляются весьма и весьма агрессивные устремления киевского режима».

Сложно защитить прихожан, являющихся гражданами Украины, подчеркнул представитель Кремля. В настоящее время возможности России в этой связи ограничены, заключил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что обыски Службы безопасности Украины (СБУ) в Киево-Печерской лавре являются очередным звеном в цепи действий Киева против Русской православной церкви (РПЦ). С ней, по словам пресс-секретаря президента, Украина давно воюет.

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Сергей Истомин
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