В Кремле прокомментировали обыски СБУ в Киево-Печерской лавре

Песков назвал обыски СБУ в Киево-Печерской лавре звеном в цепи действий Киева против РПЦ

Обыски Службы безопасности Украины (СБУ) в Киево-Печерской лавре являются очередным звеном в цепи действий Киева против Русской православной церкви (РПЦ). Так их прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, украинская сторона «давно воюет» с РПЦ.

Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что обыски в Киево-Печерской лавре выглядят акцией устрашения. В связи с этим он призвал приложить все усилия для прекращения преследований верующих.

22 ноября стало известно, что СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру после песнопений о России.

Позже в спецслужбе пояснили, что на территории монастырского комплекса проводятся «контрразведывательные мероприятия». В ведомстве рассказали, что их целью, в частности, является недопущение использования лавры как ячейки «русского мира», а также проверка помещений Украинской православной церкви на предмет укрывательства диверсантов, иностранцев и хранения оружия.

