Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:25, 22 ноября 2022Россия

В Кремле прокомментировали обыски СБУ в Киево-Печерской лавре

Песков назвал обыски СБУ в Киево-Печерской лавре звеном в цепи действий Киева против РПЦ

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Обыски Службы безопасности Украины (СБУ) в Киево-Печерской лавре являются очередным звеном в цепи действий Киева против Русской православной церкви (РПЦ). Так их прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, украинская сторона «давно воюет» с РПЦ.

Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что обыски в Киево-Печерской лавре выглядят акцией устрашения. В связи с этим он призвал приложить все усилия для прекращения преследований верующих.

22 ноября стало известно, что СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру после песнопений о России.

Позже в спецслужбе пояснили, что на территории монастырского комплекса проводятся «контрразведывательные мероприятия». В ведомстве рассказали, что их целью, в частности, является недопущение использования лавры как ячейки «русского мира», а также проверка помещений Украинской православной церкви на предмет укрывательства диверсантов, иностранцев и хранения оружия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Песков призвал не сравнивать Путина с Хрущевым
В «Росэнергоатоме» оценили защищенность Запорожской АЭС от артиллерии ВСУ
Прием медведя Диксона у стоматолога попал на видео
В МИД назвали отказ Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ ударом по безопасности Европы
В Белоруссии пограничники обнаружили тело мигранта на границе с Польшей
Сооснователь Neuralink создал зрительный имплант
Опубликована карта боевых действий на Украине на 22 ноября
Мужчина нашел на пляже кольцо с огромным бриллиантом и вернул его владельцу
Бывших сотрудников МВД осудят за передачу ритуальным службам данных об усопших
Невостребованное жилье в России разрешили передавать льготникам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.