Путин пообещал решить все проблемы с оснащением армии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что самые острые проблемы с оснащением армии решены

Президент России Владимир Путин заявил, что самые острые проблемы со оснащением российской армии во время специальной военной операции решены, и пообещал устранение в будущем всех остальных. Трансляция выступления главы государства велась в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Путин признал, что «проблемы, действительно», были, и не исключил, что некоторые еще остаются. «Хотя меня заверяют в том, что они становятся все меньше и меньше по объему, перестают быть такими острыми, как в начале этого процесса, связанного с мобилизацией», — отметил он.

По словам президента России, требуется некоторое время для раскрутки соответствующих отраслей производства, чем активно в настоящее время занимается Министерство промышленности.

Также глава государства заявил, что сейчас речи о дополнительной мобилизации не идет. Путин заявил, что факторов для возобновления мобилизации в стране нет. «Нет таких факторов сегодня не просматривается», — подчеркнул он.