Путин допустил сокращение добычи нефти в ответ на введение Западом потолка цен

Владимир Путин: Россия подумает о сокращении добычи нефти в ответ на введение потолка цен

Россия может сократить добычу нефти в ответ на введенный Западом потолок цен на отечественное топливо. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС, его слова приводит ТАСС.

Путин отметил, что Россия не станет продавать нефть тем странам, которые ввели ограничение. «Мы подумаем, может быть, даже о возможном, я сейчас не говорю, что это решение, мы подумаем при необходимости о возможности сокращения добычи», — допустил он.

Президент напомнил, что у России есть договоренность о планке добычи с ОПЕК+, однако дополнительное сокращение возможно. Окончательных решений по этому вопросу пока нет. «Конкретные шаги будут изложены в указе президента России, который выйдет в ближайшие несколько дней», — уточнил Путин.

5 декабря в Евросоюзе, Австралии и странах «Большой семерки» начало действовать правило о лимите цен для закупки российской нефти, которая по морю поставляется в третьи страны. Его установили на уровне 60 долларов за баррель. 8 декабря такое же ограничение ввела Норвегия.

Позже Путин назвал решение Запада об установлении лимита цен глупым и необдуманным. По его словам, это ограничение может ударить по его инициаторам, в то время как Россия не понесет никаких потерь.