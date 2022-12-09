Модель примерила на камеру платье для похорон и смутила подписчиков

Модель бренда одежды EdgyLittlePieces смутила подписчиков откровенным платьем для похорон

Модель бренда одежды EdgyLittlePieces примерила на камеру откровенный наряд для похорон и смутила подписчиков. Соответствующее видео появилось в TikTok.

На размещенных кадрах девушка предстала в черном мини-платье без рукавов и с широким вырезом до талии, который обнажал часть груди и туловища и был соединен несколькими лентами. Она отметила, что данный наряд доступен для предзаказа, и показала, как можно сделать вырез немного уже, стянув завязки.

Зрители оценили дизайн изделия в комментариях. «Если бы я пришла в этом на похороны, думаю, от меня бы отреклись», «Мой дядя воскрес бы из мертвых, если бы я появилась в таком наряде», «Если бы я надела подобное платье на похороны, я бы оказалась в гробу», «Это неуважительно», — заявили они.

При этом некоторые из юзеров отметили, что не верят, что манекенщица может всерьез считать указанный наряд подходящим для траурной церемонии.

В октябре пользовательница сети с никнеймом @allntf показала траурный наряд и подверглась критике со стороны комментаторов.