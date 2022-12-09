Доказавшего невиновность олимпийского чемпиона из США вновь поймали на допинге

Олимпийского чемпиона из США Робертса дисквалифицировали из-за положительного допинг-теста

Олимпийского чемпиона 2016 года, американского бегуна Гила Робертса дисквалифицировали на 16 месяцев из-за положительного допинг-теста. Об этом сообщается на сайте Американского антидопингового агентства (USADA).

В пробе спортсмена, взятой в мае 2022 года, были обнаружены запрещенные вещества андарин и остарин, способствующие набору мышечной массы. В USADA заявили, что препараты попали в организм Робертса после употребления пищевой добавки. Его результаты с 19 мая будут аннулированы.

В 2017 году американца также поймали на употреблении допинга. Тогда он доказал, что запрещенное вещество попало в его организм после поцелуя с девушкой. Она использовала препарат с этой субстанцией во время лечения от инфекции. В результате Спортивный арбитражный суд признал Робертса невиновным.

Гил Робертс — олимпийский чемпион 2016 года в эстафете 4 по 100 метров. На его счету также серебро чемпионата мира-2017 на этой же дистанции.