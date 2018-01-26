Пойманного на допинге американского олимпийского чемпиона признали невиновным

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал американского бегуна Гила Робертса невиновным в употреблении запрещенных препаратов. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Суд отклонил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение Американской арбитражной ассоциации. Робертс утверждает, что вещество пробенецид, обнаруженное в его допинг-пробе в марте 2017 года, попало в его организм после поцелуя с девушкой. Она использовала препарат с этой субстанцией во время лечения от инфекции.

Материалы по теме Русская моча против стукача Он кормил чемпионов допингом и стал главным врагом России

Американская арбитражная ассоциация отказалась дисквалифицировать спортсмена, с чем не согласилось WADA. Агентство подало апелляцию в CAS, однако суд признал, что незначительное содержание пробенецида не могло повлиять на результаты Робертса.

Американец — олимпийский чемпион 2016 года в эстафете 4 по 100 метров. На этих Играх отсутствовала сборная России по легкой атлетике, которая пропустила соревнования из-за дисквалификации, наложенной на Всероссийскую федерацию легкой атлетики за неоднократное нарушение антидопинговых правил.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!