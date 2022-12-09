Шойгу заявил о возрастающей роли ВС ШОС и СНГ в поддержании стабильности

Шойгу заявил о возрастающей роли вооруженных сил ШОС и СНГ в поддержании стабильности

Возрастает роль вооруженных сил стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества Независимых Государств (СНГ) в поддержании стабильности и безопасности в регионе. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, выступая на встрече глав оборонных ведомств в Москве в пятницу, 9 декабря. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, из-за резкого обострения международной обстановки, возникающих вызовов и угроз военной безопасности возрастает значимость обсуждения данных проблем.

Министр обороны также отметил символизм того, что встреча глав оборонных ведомств ШОС и СНГ проходит именно в День Героев Отечества, который ежегодно отмечается в России 9 декабря.

В августе Шойгу на встрече с министрами обороны стран ШОС сообщал, что Россия повышает боеготовность своих баз в двух странах — Таджикистане и Киргизии.