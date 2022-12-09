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20:35, 9 декабря 2022Силовые структуры

Вора в законе Мусу Ингуша осудили на восемь лет за криминальный статус

На Ставрополье вора в законе Мусу Ингуша осудили на восемь лет за криминальный статус
СюжетВоры в законе:

Фото: Вадим Брайдов / Коммерсантъ

Ставропольский краевой суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима вора в законе за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Ленте.ру» сообщили объединенной пресс-службе судов региона.

Речь идет о Мусе Мальсагове, известном в криминальных кругах как Муса Ингуш, уточняет ИА «Прайм крайм». По данным следствия, в период с конца 2019 по начало 2020 года он назначил двоих положенцев.

Мальсагов — уроженец Назрани — был последним вором в законе из Ингушетии, остававшимся на свободе. В августе 2012 года судимый за хранение оружия и незаконный оборот наркотиков авторитет был коронован по рекомендации вора в законе Виктора Рыженкова (Петрович Казахстанский).

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Елизавета Новикова
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