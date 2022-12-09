Российского экс-учителя арестовали за ироничный пост о теракте на Крымском мосту

В Коми экс-учителя Тушканова арестовали за ироничный пост о теракте на Крымском мосту

Сыктывкарский городской суд арестовал бывшего учителя Никиту Тушканова по обвинению в публичном оправдании терроризма и дискредитации армии. Об этом в пятницу, 9 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Житель города Микунь отправлен под стражу до 5 февраля за преступления по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма с использованием интернета») и части 1 статьи 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ») УК РФ. Экс-учитель назвал в интернете теракт на Крымском мосту подарком на день рождения президенту России Владимиру Путину. Ранее мужчину оштрафовали по административному делу о дискредитации армии.

21 ноября сообщалось, что знатока «Что? Где? Когда?» Аскерова проверят после высказываний о российской армии.