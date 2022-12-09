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15:04, 9 декабря 2022Наука и техника

Сахарозаменитель оказался способен вызвать тревожность

PNAS: сахарозаменитель аспартам вызвал тревожность у потребителей и потомства

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Американская исследовательская группа из Медицинского колледжа Университета штата Флорида выявила, что искусственный сахарозаменитель аспартам, который содержится во многих диетических продуктах и напитках, оказался способен вызывать тревожность у его потребителей. Выводы работы опубликованы в журнале PNAS.

Авторы провели серию испытаний на лабораторных мышах, которых разделили на три группы: первой давали воду, содержащую 0,015 процента аспартама, второй — 0,03 процента, что эквивалентно дозе от 8 до 15 процентов от рекомендуемой FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США) максимальной суточной дозы для человека, а третья группа, контрольная, получала обычную питьевую воду.

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Затем ученые проследили влияние подсластителя на поведение подопытных. Для этого был проведен тест «Открытое поле», который подразумевал помещение животных в открытое пространство, а после измерялось время, которое они провели в центральных зонах. Беспокойные мыши проводят относительно меньше времени в таких областях. Общее время изучения воздействия аспартама составило 12 недель, а исследования целиком — четыре года.

Результаты теста иллюстрировали, что испытуемые, употреблявшие сахарозаменитель, показывали гораздо более тревожное поведение, чем их сородичи, которые пили простую воду. Причем более выраженная корреляция прослеживалась в зависимости от дозировки — 0,03 вещества сильнее вызывало беспокойство. Кроме того, этот эффект распространялся еще и на два поколения потомства испытуемых-самцов.

Проявление тревожности обычно обусловлено понижением контроля передачи сигналов ГАМК-рецепторов. Поэтому специалисты решили проверить, что будет в случае приема подопытными диазепама, который усиливает тормозное влияние ГАМК-ергических нейронов и применяется для лечения генерализованного тревожного расстройства у людей. Препарат полностью устранил негативные последствия аспартама.

Ученые также планируют опубликовать выводы этого исследования относительно влияния аспартама на память. В будущих работах авторы хотят выявить молекулярные механизмы, которые передают тревожный эффект аспартама из поколения в поколение.

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Елена Апазиди
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