В США рассказали о «неопределенном будущем» Т-72

Military Watch: в России модернизируют танки Т-72, но их будущее остается неопределенным

Танки Т-72, составляющие основу бронетанковых подразделений Вооруженных сил России, получили новый пакет модернизации, но будущее машин, которые выпускают почти 50 лет, остается неопределенным. Перспективы Т-72 оценили в публикации американского журнала Military Watch.

Отмечается, что Т-72Б3М, которые модернизируют с 2016 года, получили усовершенствованный автомат заряжания, динамическую защиту «Реликт» и двигатель В-92С2Ф мощностью 1130 лошадиных сил. «Результатом стало значительное улучшение его характеристик по сравнению с базовой советской конструкцией. Танк по-прежнему нельзя назвать выдающимся, но его боеспособность повысилась, особенно учитывая, что НАТО тоже не продвинулась дальше наработок времен холодной войны», — говорится в публикации.

Авторы предположили, что недостаточная эффективность Т-72Б3М против современных противотанковых средств НАТО стала основной причиной разработки нового пакета модернизации танка, который получил дополнительные блоки динамической защиты.

«Нового пакета модернизации вполне может хватить в рамках спецоперации на Украине, хотя в дальнейшем сфера применения Т-72 1970-х годов может ею и ограничиться: соседняя Польша начала получать современные корейские танки К2, практически бесспорно считающиеся лучшими танками НАТО. После полувека серийного производства будущее Т-72 на вооружении России оказалось неопределенным, как и более широкое внедрение нового пакета модернизации по сравнению с Б3 и Б3М», — пишет Military Watch.

Ранее стало известно, что «Уралвагонзавод» поставил Министерству обороны России партию модернизированных танков Т-72Б3М. Модернизацию выполнили в рамках гособоронзаказа. В результате усовершенствования улучшилась маневренность, а также повысились огневая мощь и уровень защищенности машин.