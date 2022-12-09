Токаев отреагировал на заявление о «притормаживании» интеграции Казахстаном

Токаев заявил, что не идет речи о «притормаживании» интеграции со стороны Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не идет речи о «притормаживании» интеграции со стороны республики. Об этом он сказал на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает РИА Новости.

«Хотел бы еще раз подчеркнуть, что Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии интеграции. Ни о каком притормаживании интеграционных процессов со стороны Казахстана не может быть и речи», — утверждает президент.

Токаев подчеркнул, что Казахстан предпринимает все усилия для оптимизации и усовершенствования процесса экономической интеграции в полном соответствии с договором о ЕАЭС в интересах всех стран-участниц союза, а также с учетом национальных интересов республики.

Утром 9 декабря в Бишкеке начался саммит ЕАЭС. В нем принимают участие лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. В ходе саммита белорусский президент Александр Лукашенко заявил о недовольстве населения западных стран политикой властей. По его словам, на Западе все чаще говорят об энергетическом и продовольственном кризисе.

