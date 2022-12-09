Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:09, 9 декабря 2022Бывший СССР

Токаев отреагировал на заявление о «притормаживании» интеграции Казахстаном

Токаев заявил, что не идет речи о «притормаживании» интеграции со стороны Казахстана

Фото: Alexander Astafyev / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не идет речи о «притормаживании» интеграции со стороны республики. Об этом он сказал на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает РИА Новости.

«Хотел бы еще раз подчеркнуть, что Казахстан искренне и предметно заинтересован в развитии интеграции. Ни о каком притормаживании интеграционных процессов со стороны Казахстана не может быть и речи», — утверждает президент.

Токаев подчеркнул, что Казахстан предпринимает все усилия для оптимизации и усовершенствования процесса экономической интеграции в полном соответствии с договором о ЕАЭС в интересах всех стран-участниц союза, а также с учетом национальных интересов республики.

Утром 9 декабря в Бишкеке начался саммит ЕАЭС. В нем принимают участие лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. В ходе саммита белорусский президент Александр Лукашенко заявил о недовольстве населения западных стран политикой властей. По его словам, на Западе все чаще говорят об энергетическом и продовольственном кризисе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Лукашенко ответил на слова Меркель о «Минске» фразой «она поступила мерзко»
Крупнейший банк Казахстана не возобновил работу с «Миром» после разрешения США
Ивлеева рассказала о необычной встрече с поклонником
Бэнкси стал почетным гражданином украинского города Ирпеня
Сахарозаменитель оказался способен вызвать тревожность
Раскрыты последствия присоединения Хорватии к Шенгену для туристов
Кристина Асмус рассказала об угрозах Гарика Харламова
В Москве в районе станции МЦК произошел пожар
Появились подробности о личности погибшего при пожаре в «Меге» охранника
Ивлеева призналась в участии в рекламе опасной для здоровья косметики
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.