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17:50, 9 декабря 2022Мир

Точное место проведения переговоров России и США оказалось засекреченным

A Haber: место проведения переговоров России и США в Стамбуле оказалось засекреченным

Фото: Anna Berdnik / Unsplash

Точное место проведения переговоров России и США в Стамбуле оказалось засекреченным. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber.

«Никто из СМИ заранее не знал о такой запланированной в Стамбуле встрече. Место держится в строжайшем секрете», — заявила корреспондент A Haber.

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Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что в Стамбуле проходит встреча дипломатов США и России по вопросам работы посольств и «раздражителям» в двусторонних отношениях.

По словам Рябкова, встреча состоялась на уровне директоров профильных департаментов внешнеполитических ведомств. Он подчеркнул, что ее не следует рассматривать как политический сигнал о возобновлении диалога с Вашингтоном по крупным вопросам.

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Глеб Бажуткин
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