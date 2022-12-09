Точное место проведения переговоров России и США оказалось засекреченным

A Haber: место проведения переговоров России и США в Стамбуле оказалось засекреченным

Точное место проведения переговоров России и США в Стамбуле оказалось засекреченным. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber.

«Никто из СМИ заранее не знал о такой запланированной в Стамбуле встрече. Место держится в строжайшем секрете», — заявила корреспондент A Haber.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что в Стамбуле проходит встреча дипломатов США и России по вопросам работы посольств и «раздражителям» в двусторонних отношениях.

По словам Рябкова, встреча состоялась на уровне директоров профильных департаментов внешнеполитических ведомств. Он подчеркнул, что ее не следует рассматривать как политический сигнал о возобновлении диалога с Вашингтоном по крупным вопросам.