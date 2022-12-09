Россияне раскрыли траты на новогодние подарки

«Авито»: россияне чаще всего готовы потратить на новогодние подарки от 5 до 10 тыс. рублей

На новогодние подарки россияне чаще всего готовы потратить сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Соответствующие цифры раскрыли 26 процентов участников опроса, проведенного аналитиками «Авито». Данные исследования с 10 тысячами респондентов есть в распоряжении «Ленты.ру».

Еще 24 процента хочет приобрести подарки на сумму от трех до пяти тысяч рублей, чуть меньше — 19 процентов — готовы потратить от тысячи до трех. 10 процентов хотят потратить от 10 до 50 тысяч, уложиться в 1000 рублей планируют 8 человек из 100.

Мужчины чаще планируют диапазон от пяти до 10 тысяч рублей (27 процентов), женщины — от трех до пяти (26 процентов). Женщины чаще всего дарят сладости (51 процент), косметику и парфюмерию (47 процентов), чай или кофе (30 процентов), а также подарочные сертификаты и предметы с изображением символа года.

Мужчины выбирают более практичные предметы: самый популярный ответ — также сладости (28 процентов), однако в перечне фигурируют смартфоны или техника для дома. В топ планируемых подарков от мужчин также входит косметика и парфюмерия, а замыкают пятерку самых популярных вариантов украшения.

При этом получить в подарок мужчины чаще хотят смартфоны и инструменты (30 и 28 процентов соответственно), каждый пятый согласен на иную технику. Несколько менее популярны алкоголь (16 процентов), одежда и обувь (15 процентов), а самым непопулярным ответом стали мягкие игрушки и сессии с психологом — 4 процента.

Женщины, в свою очередь, чаще всего предпочитают получать в подарок парфюмерию (38 процентов). Почти треть мечтает об украшениях, 28 процентов согласны на подарочный сертификат. Другие популярные ответы — смартфоны, сладости, отдых в отеле или спа-центре, техника, одежда и обувь (более 20 процентов у каждого из вариантов). Такие варианты, как игровая консоль и инструменты, выбрали всего по 3 процента участниц опроса.

Из иных популярных у респондентов вариантов — деньги, билеты в театр или на концерт, а также туристические путевки. Часть хочет в подарок внимания, а кто-то ждет в новогоднюю ночь предложение руки и сердца. Самое амбициозное желание — автомобиль.

При этом, согласно данным еще одного исследования, основным источником стресса на новогодний праздник для россиян становятся финансовые проблемы. Соответствующее обоснование привели 56 процентов респондентов. Еще 20 процентов опрошенных оказались озабочены большим количеством дел, по 17 процентов пожаловались, что испытывают стресс из-за подготовки в последний момент и неприятной встречи с родственниками.