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16:08, 9 декабря 2022Экономика

Власти Украины оценили масштаб спада экономики страны

Минэкономики Украины ожидает спад ВВП на 33,2 процента по году

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Министерство экономики Украины ожидает, что по итогам ноября спад ВВП страны составил 41 процент, а по итогам всего года — 33,2 процента. Такие данные привел первый замглавы ведомства Денис Кудин, его слова приводит РИА Новости.

По словам замминистра, результаты за ноябрь оказались «существенно глубже», чем 32 процента, что прогнозировались ранее.

Ранее в декабре президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с энергоснабжением на территории страны: оценив уровень обеспечения электричеством на Украине, украинский лидер заявил о тяжелой ситуации с электричеством в восьми регионах страны. «По состоянию на этот вечер больше всего отключений [электроснабжения] в Киеве и [Киевской] области, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Полтавской, Винницкой областях и Закарпатье», — подчеркнул президент.

Также он сказал, что конфликт в стране может закончиться в 2023 году.

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Платон Щукин
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