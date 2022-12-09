Власти Украины оценили масштаб спада экономики страны

Минэкономики Украины ожидает спад ВВП на 33,2 процента по году

Министерство экономики Украины ожидает, что по итогам ноября спад ВВП страны составил 41 процент, а по итогам всего года — 33,2 процента. Такие данные привел первый замглавы ведомства Денис Кудин, его слова приводит РИА Новости.

По словам замминистра, результаты за ноябрь оказались «существенно глубже», чем 32 процента, что прогнозировались ранее.

Ранее в декабре президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с энергоснабжением на территории страны: оценив уровень обеспечения электричеством на Украине, украинский лидер заявил о тяжелой ситуации с электричеством в восьми регионах страны. «По состоянию на этот вечер больше всего отключений [электроснабжения] в Киеве и [Киевской] области, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Полтавской, Винницкой областях и Закарпатье», — подчеркнул президент.

Также он сказал, что конфликт в стране может закончиться в 2023 году.