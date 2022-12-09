«Вкусвилл»: полные данные банковских карт клиентов не попали в сеть в результате утечки

«Вкусвилл» подтвердил утечку персональных данных клиентов. Однако компания заверяет, что полные данные банковских карт не попали в сеть. Об этом сообщает ТАСС.

Об утечке стало известно в ночь на 9 декабря. Отмечается, что специалисты компании самостоятельно обнаружили и оперативно приняли меры для исправления ситуации.

«К третьим лицам попали файлы, содержащие публичные данные некоторых наших покупателей, а именно: телефоны и адреса электронной почты, даты и суммы заказов и последние 4 цифры номера банковской карты», — рассказали во «Вкусвилле».

В компании добавили, что утраченные данные также не включают в себя имена и адреса клиентов. В настоящее время компания продолжает расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали сеть магазинов «ВкусВилл». В общий доступ выложили базу с данными 242 тысяч клиентов, которые оформляли интернет-заказы. Размер взломанной базы составляет 534 мегабайта.