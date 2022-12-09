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09:01, 9 декабря 2022Россия

Офицер рассказал об обмане западных наемников Украиной

Офицер ЛНР Марочко сообщил о массовом отказе иностранных наемников ехать в Артемовск

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пошло на обман, чтобы доставить под Артемовск западных наемников, сообщил в Telegram российский офицер Андрей Марочко. Как утверждается, они отказывались ехать в район города под разными предлогами.

«Украинское командование пошло на ухищрения и обман личного состава, объявив, что они едут в Днепропетровск для охраны промышленных предприятий, но, когда иностранцы вышли из автомобилей, обнаружили, что находятся западнее Артемовска, в населенном пункте Часов Яр», — написал Марочко.

Ранее он рассказал об ударе ВСУ по городу Сватово снарядами калибра 155 миллиметров. В частности, такой калибр орудия — у американской гаубицы М777.

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Василий Мека
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