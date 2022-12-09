Трех сотрудниц российской психбольницы осудили за хищение денег у 12 пациентов

В Новосибирске трех сотрудниц психбольницы осудили за хищение 6 млн руб. у 12 пациентов

В Новосибирске трех медработников признали виновными в мошенничестве и получении взяток. Об этом в пятницу, 9 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Елена Коновалова.

Речь идет о сотрудницах клинической психбольницы №3. Заведующую отделением осудили на шесть с половиной лет, медсестру и специалиста по соцработе приговорили к четырем с половиной годам колонии условно.

По данным следствия, в период с 2016-го по 2019 год они похитили более шести миллионов рублей у 12 пациентов, имеющих психические заболевания. Пользуясь доступом к их картам, они переводили деньги с помощью мобильного банка.

Кроме того, завотделением получила взятки на сумму более двух миллионов рублей за размещение в больнице пациентов и их лечение.

10 ноября сообщалось, что кубанских медработников осудили на семь лет условно за фиктивную вакцинацию от COVID-19