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11:28, 9 декабря 2022Культура

Канье Уэста лишили докторской степени из-за антисемитских высказываний

Канье Уэста лишили докторской степени института искусств из-за антисемитских высказываний

Фото: Hoo-me.com / MediaPunch / Imago / Globallookpress.com

Американского рэп-исполнителя и дизайнера Канье Уэста лишили докторской степени Института искусств Чикаго. Об этом сообщает NME.

Президент учреждения Элиза Тенни заявила, что причиной аннулирования степени музыканта стали его антиафроамериканские, антисемитские и подстрекательские заявления, направленные против чернокожих и евреев, а также назвала высказывания Уэста отвратительными и предосудительными.

«Хотя мы твердо верим в право выражать разнообразие мнений и убеждений, характер поведения [Уэста] ясно показал, что аннулирование (...) было уместным», — сообщила Тенни, добавив, что лишение докторской степени произошло после поданной студентами петиции, набравшей четыре тысячи подписей.

Рэперу присудили степень Института искусств Чикаго в знак признания его художественных достижений в 2015 году.

Ранее Уэст призвал еврейский народ простить нацистского диктатора Адольфа Гитлера.

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Анастасия Астахова
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