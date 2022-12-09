В Москве в районе станции МЦК произошел пожар

В районе станции МЦК «Владыкино» в Москве загорелось двухэтажное здание

В Москве в районе станции Московского центрального кольца (МЦК) «Владыкино» произошел пожар — загорелось двухэтажное здание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах.

«По улице Станционной, дом 8, загорелось двухэтажное неэксплуатируемое здание, принадлежащее РЖД. На месте наблюдается сильное задымление. Площадь пожара уточняется», — сказал собеседник агентства.

По словам источника в экстренных службах, на данный момент создан штаб пожаротушения. Предварительно, воспользоваться пожарным поездом для тушения возгорания нет возможности из-за отключения электроэнергии.

Ранее стало известно о пожаре в ТЦ на на Ленинградском шоссе. Огонь распространился на территории гипермаркета OBI, который практически полностью выгорел.

В другие части ТЦ пожар не затронул. Кроме того, очевидцы сообщали о мощном взрыве и публиковали его кадры. На данный момент известно об одном погибшем.