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14:57, 9 декабря 2022Россия

В Москве в районе станции МЦК произошел пожар

В районе станции МЦК «Владыкино» в Москве загорелось двухэтажное здание

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

В Москве в районе станции Московского центрального кольца (МЦК) «Владыкино» произошел пожар — загорелось двухэтажное здание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах.

«По улице Станционной, дом 8, загорелось двухэтажное неэксплуатируемое здание, принадлежащее РЖД. На месте наблюдается сильное задымление. Площадь пожара уточняется», — сказал собеседник агентства.

По словам источника в экстренных службах, на данный момент создан штаб пожаротушения. Предварительно, воспользоваться пожарным поездом для тушения возгорания нет возможности из-за отключения электроэнергии.

Ранее стало известно о пожаре в ТЦ на на Ленинградском шоссе. Огонь распространился на территории гипермаркета OBI, который практически полностью выгорел.

В другие части ТЦ пожар не затронул. Кроме того, очевидцы сообщали о мощном взрыве и публиковали его кадры. На данный момент известно об одном погибшем.

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Никита Абрамов
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