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05:16, 10 декабря 2022Интернет и СМИ

Американский полковник заявил о «напрашивающихся на Армагеддон» США

Полковник Макгрегор: США напрашиваются на Армагеддон, угрожая России ядерным оружием

Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что США «напрашиваются на Армагеддон», если пригрозят России намерением что-то предпринять с ядерным оружием.

Офицер отметил, что после окончания холодной войны Вашингтон начал злоупотреблять своим влиянием и ему это «сходило с рук довольно долго». «И, на мой взгляд, Россия сейчас проводит красную черту и заявляет: "Мы не позволим вам больше нас третировать"», — заявил Макгрегор.

Ранее Дуглас Макгрегор обвинил администрацию президента Джо Байдена в нежелании говорить жителям США правду об украинском конфликте. По его мнению, фатальное ослабление Москвы, на которое рассчитывал Вашингтон, стало полной противоположностью действительности, в которой Россия нарастила военную мощь.

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Марина Совина
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