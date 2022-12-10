Полковник Макгрегор: США напрашиваются на Армагеддон, угрожая России ядерным оружием

Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что США «напрашиваются на Армагеддон», если пригрозят России намерением что-то предпринять с ядерным оружием.

Офицер отметил, что после окончания холодной войны Вашингтон начал злоупотреблять своим влиянием и ему это «сходило с рук довольно долго». «И, на мой взгляд, Россия сейчас проводит красную черту и заявляет: "Мы не позволим вам больше нас третировать"», — заявил Макгрегор.

Ранее Дуглас Макгрегор обвинил администрацию президента Джо Байдена в нежелании говорить жителям США правду об украинском конфликте. По его мнению, фатальное ослабление Москвы, на которое рассчитывал Вашингтон, стало полной противоположностью действительности, в которой Россия нарастила военную мощь.

