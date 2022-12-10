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12:21, 10 декабря 2022Мир

В России назвали главный раздражитель в отношениях с США

Депутат Журова назвала вбросы о ядерной войне главным раздражителем в отношениях с США

Фото: Shutterstock

Вбросы в зарубежных социальных сетях о возможном начале ядерной войны — главный раздражитель в отношениях России и США, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала проблемы, которые усложняют взаимопонимание между странами.

Основной раздражитель, что иностранные паблики запускают информационный вброс о возможности ядерной войны. Это очень беспокоит людей

Светлана Журовадепутат Госдумы

«Президенту нашему приходится успокаивать, на наших совещаниях он озвучивает позицию по этому поводу. Это такая провокация, которая наши отношения лучше не сделает», — отметила она.

Еще один фактор, который мешает налаживать отношения — это вопрос санкций отметила Светлана Журова.

В основном санкции — это то, что нас разобщает. Ну, а сейчас это Украина

Светлана Журовадепутат Госдумы

«Уже некоторые парламенты стран Европы начали признавать Россию спонсором терроризма. Но мы же понимаем, что все равно эти ниточки тянутся от США. Хотя мы им наоборот говорили, что мы вместе боремся против терроризма, что это наша точка соприкосновения. А тут все равно не без ведома или с их подачи начинает это приниматься», — считает депутат.

Журова уверена, что все проблемы Москвы и Вашингтона связаны с разным подходам двух стран к ключевым вопросам.

«Был период, когда нажимали кнопку перезагрузки. С тех пор никакой глобальной перезагрузки не произошло. Хотя все прекрасно понимают, что США очень сильно экономически воздействуют на многие страны. А за экономикой тянется политика. Мы понимаем, что мы все равно будем самодостаточными. У нас на многое свои взгляды, свое понимание, но мы всегда открыты к сотрудничеству», — заключила она.

9 декабря источник ТАСС сообщил, что в Стамбуле проходит встреча дипломатов России и США.

«Они там обсуждают раздражители. А что такое раздражители? Это визовые проблемы, это размены дипсостава на дипсостав на заезд», — сказал собеседник агентства.

Позже информацию о переговорах подтвердил представитель МИД России Сергей Рябков. По его словам, встреча прошла на уровне директоров профильных департаментов внешнеполитических ведомств. Он подчеркнул, что ее не следует рассматривать как политический сигнал о возобновлении диалога с Вашингтоном по крупным вопросам.

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Варвара Кошечкина
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