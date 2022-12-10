Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:34, 10 декабря 2022Мир

Обмен Бута на Грайнер связали со «сложными компромиссами» среди политиков США

Обмен Бута на Грайнер связали со «сложными компромиссами» в политических кругах США

Фото: РИА Новости

Вопрос обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, отбывавшей наказание в России, на осужденного на 25 лет в США россиянина Виктора Бута связали со «сложными компромиссами» в вашингтонских политических кругах. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных представителей американского правительства.

Источники издания среди бывших и действующих сотрудников министерства юстиции США свидетельствуют, многие представители ведомства сопротивлялись идее выдачи Бута России. «Менять известного международного торговца оружием на баскетболистку — это безумие», — заявил газете один из них.

При этом, собеседник издания назвал наиболее болезненным для Вашингтона в этой сделке стал, отказ Москвы включить в список на обмен ветерана морской пехоты Пола Уилана, отбывающего тюремный срок в России по обвинению в шпионаже.

По данным газеты, представители госдепартамента США настаивали на обмене одного Бута на Уилана и Грайнер. Однако, Россия, как сообщается, потребовала в таком случае включить в список на обмен «россиянина Вадима Красикова», якобы имевшего отношение к российским спецслужбам. Против такого варианта выступили уже власти ФРГ, где, по информации издания, последний отбывает свой срок. В данном случае речь о гражданине России Вадиме Соколове. По версии немецкого следствия, его настоящее имя — Вадим Красиков.

«По словам высокопоставленных чиновников, в частном порядке те же самые разногласия проявляли себя и внутри американской администрации, перекликаясь с привычными бюрократическими проволочками», — пишет газета.

Обмен Бута на Грайнер произошел 8 декабря в аэропорту Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Перед этой процедурой обоих заключенных помиловали. В Кремле позже заявили, что главным итогом обмена с США стало то, что Бут, находившийся в незаконном плену 14 лет, вернулся домой.

Виктор Бут отбывал срок по обвинению в поддержке террора и попытке незаконной торговли оружием в США. Россиянина арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу американской стороны. В 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы. Свою вину он не признал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили о готовности наносить удары по территории России
В России утвердили правила единовременной выплаты мобилизованным
Глава МАГАТЭ прокомментировал обстрелы Запорожской АЭС
На Западе признали справедливость требований России перед началом спецоперации
В Херсонской области рассказали об обстреле ВСУ города Алешки
Тренер сборной Португалии прокомментировал вылет команды с чемпионата мира
ЕС согласовал выделение Украине кредита на 18 миллиардов евро
На Ямале 2023 год объявлен Годом знаний
Обмен Бута на Грайнер связали со «сложными компромиссами» среди политиков США
Сборная Марокко вошла в историю после победы над Португалией на чемпионате мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.