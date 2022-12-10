Обмен Бута на Грайнер связали со «сложными компромиссами» среди политиков США

Обмен Бута на Грайнер связали со «сложными компромиссами» в политических кругах США

Вопрос обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, отбывавшей наказание в России, на осужденного на 25 лет в США россиянина Виктора Бута связали со «сложными компромиссами» в вашингтонских политических кругах. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных представителей американского правительства.

Источники издания среди бывших и действующих сотрудников министерства юстиции США свидетельствуют, многие представители ведомства сопротивлялись идее выдачи Бута России. «Менять известного международного торговца оружием на баскетболистку — это безумие», — заявил газете один из них.

При этом, собеседник издания назвал наиболее болезненным для Вашингтона в этой сделке стал, отказ Москвы включить в список на обмен ветерана морской пехоты Пола Уилана, отбывающего тюремный срок в России по обвинению в шпионаже.

По данным газеты, представители госдепартамента США настаивали на обмене одного Бута на Уилана и Грайнер. Однако, Россия, как сообщается, потребовала в таком случае включить в список на обмен «россиянина Вадима Красикова», якобы имевшего отношение к российским спецслужбам. Против такого варианта выступили уже власти ФРГ, где, по информации издания, последний отбывает свой срок. В данном случае речь о гражданине России Вадиме Соколове. По версии немецкого следствия, его настоящее имя — Вадим Красиков.

«По словам высокопоставленных чиновников, в частном порядке те же самые разногласия проявляли себя и внутри американской администрации, перекликаясь с привычными бюрократическими проволочками», — пишет газета.

Обмен Бута на Грайнер произошел 8 декабря в аэропорту Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Перед этой процедурой обоих заключенных помиловали. В Кремле позже заявили, что главным итогом обмена с США стало то, что Бут, находившийся в незаконном плену 14 лет, вернулся домой.

Виктор Бут отбывал срок по обвинению в поддержке террора и попытке незаконной торговли оружием в США. Россиянина арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу американской стороны. В 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы. Свою вину он не признал.