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05:31, 10 декабря 2022Мир

Пенсионер погиб при пожаре в чешском доме престарелых

ČTK: пенсионер погиб при пожаре в доме престарелых и инвалидов на севере Чехии
СюжетПожар в Подмосковье

Фото: David W Cerny / Reuters

Пенсионер погиб в результате пожара в пансионате для престарелых и инвалидов в в поселке городского типа Либштат на севере Чехии. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Информация о возгорании в здании пансионата поступила в 21:30 (23:00 мск) в пятницу, 9 декабря. Было эвакуировано 46 постояльцев. «К сожалению, на месте происшествия погиб один человек», — сообщил представитель региональной спасательной службы Михаил Георгиев.

Жильцов осматривают медики, решается вопрос о госпитализации пострадавших. После обследований их направят в пункт временного размещения в здании местной начальной школы.

Причины возгорания выясняются.

Ранее в Подмосковье трое детей заживо сгорели при пожаре в хостеле. Возгорание началось в трехэтажном кирпичном доме, его площадь составила 750 квадратных метров. Мать заперла детей на мансардном этаже дома и ушла, из-за чего несовершеннолетние не смогли выбраться из здания во время пожара.

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Марина Совина
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