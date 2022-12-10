Пенсионер погиб при пожаре в чешском доме престарелых

ČTK: пенсионер погиб при пожаре в доме престарелых и инвалидов на севере Чехии

Пенсионер погиб в результате пожара в пансионате для престарелых и инвалидов в в поселке городского типа Либштат на севере Чехии. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Информация о возгорании в здании пансионата поступила в 21:30 (23:00 мск) в пятницу, 9 декабря. Было эвакуировано 46 постояльцев. «К сожалению, на месте происшествия погиб один человек», — сообщил представитель региональной спасательной службы Михаил Георгиев.

Жильцов осматривают медики, решается вопрос о госпитализации пострадавших. После обследований их направят в пункт временного размещения в здании местной начальной школы.

Причины возгорания выясняются.

Ранее в Подмосковье трое детей заживо сгорели при пожаре в хостеле. Возгорание началось в трехэтажном кирпичном доме, его площадь составила 750 квадратных метров. Мать заперла детей на мансардном этаже дома и ушла, из-за чего несовершеннолетние не смогли выбраться из здания во время пожара.