Глава UFC поделился мнением о футболе

Глава UFC Дэйна Уайт назвал футбол самым бездарным видом спорта на Земле

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт поделился мнением о футболе. Его слова передает издание Sport Bible.

Он назвал футбол самым бездарным видом спорта на Земле и заявил, что терпеть его не может. «Насколько бездарным надо быть, чтобы проиграть, когда ворота такие большие?» — рассудил глава UFC.

В ночь на 11 декабря состоится турнир UFC 282. В главном бою вечера россиянин Магомед Анкалаев поспорит за чемпионский пояс в полутяжелом весе с поляком Яном Блаховичем.

20 ноября в Катаре стартовал чемпионат мира по футболу. Финальный матч состоится 18 декабря. Сборная России пропускает мундиаль из-за санкций Международной федерации футбола. Действующим победителем турнира является сборная Франции.