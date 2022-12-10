Мобилизованный россиянин отправил матери собаку из зоны СВО

Mash Batash: мобилизованный россиянин отправил матери в Башкортостан собаку из зоны СВО

Мобилизованный россиянин отправил матери в Башкортостан собаку из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, призывник нашел животное в Запорожской области и назвал его Сосисыч. Он отправил собаку в поселок Приютово Белебеевского района республики вместе с теми, кто развозит гуманитарную помощь.

«Сын познакомился с этой собакой в зоне боевых действий и шутя предложил нашим волонтером забрать с собой собаку в Приютово. Нашлись желающие забрать с собой собаку», — рассказала мать мобилизованного Тамара.

Россиянка заявила, что решила изменить имя Сосисыча, «так как он приехал с запада и так как он боец и пережил многое», и назвала его Зетом. По ее словам, собака пугается любых громких звуков.

С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении и выполнении всех поставленных задач. 7 декабря президент Владимир Путин заявлял, что из 300 тысяч призванных в рамках частичной мобилизации в зоне проведения специальной военной операции находится 150 тысяч человек.