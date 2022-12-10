«Ъ»: россияне стали экономить перед Новым годом и закупать продукты на 20% дешевле

Аналитики выявили склонность россиян к экономии — тенденция может сохраниться во время предновогоднего сезона. О том, что россияне стали экономить перед праздниками, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, после ноябрьских распродаж эксперты ждут резкого сокращения покупок. Помимо этого, некоторые рестораторы опасаются снижения доходов от корпоративных мероприятий перед Новым годом.

Аналитики Kokoc Group ждут сокращение среднего чека в онлайн-гипермаркетах на 20 процентов, а при покупке товаров для дома — на 16–17 процентов, по сравнению с прошлым годом. В категориях электроники и ювелирных украшений средний чек может остаться на прошлогодних уровнях — около 18 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о подорожании шампанского к Новому году. По мнению аналитика по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентины Милашевской, цены на игристый напиток возрастут на 40 процентов.