Россиянка избила бывшую своего сожителя и их 4-месячного сына из-за ревности

Ural Mash: в Югре женщина избила бывшую жену сожителя и их 4-месячного сына из-за ревности

В Югре местная жительница избила бывшую жену своего сожителя и их четырехмесячного сына из-за ревности. Об этом пишет Telegram-канале Ural Mash.

Пара пришла в гости к бывшей супруге мужчины, чтобы проведать ребенка. Малыш расплакался, после чего девушка внезапно разозлилась — осознав, что у ее возлюбленного уже есть ребенок.

Она начала кричать и размахивать кулаками, желая побить экс-супругу, но промахнулась и попала по ребенку, поцарапав его то ли кольцом, то ли ногтем.

Мать мальчика несколько раз попыталась вызвать полицию, однако бывший отобрал ее телефон и кинул в стену. Спустя время она все же смогла выгнать пару из дома и позвонила правоохранителям.

Травматолог зафиксировал у малыша ссадину у носа и ушибы, посоветовал обратиться к лору и неврологу.

Ранее стало известно, что воспитательница во Владикавказе накричала на мальчика в детском саду и ударила его головой об стол. Родители пострадавшего ребенка написали заявление в полицию. Назначена прокурорская проверка.