СКР начал проверку из-за надругательства над российским флагом в Хельсинки

Председатель СКР Бастрыкин поручил начать проверку из-за сожжения флага РФ в Хельсинки

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил начать проверку из-за надругательства над российским флагом во время массовых шествий. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Председатель СК России поручил организовать проверку по факту надругательства над государственным флагом России в Финляндии», — говорится в сообщении СКР.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Москва вряд ли станет разрывать отношения с Финляндией из-за сожжения российского флага в Хельсинки. Так о возможности прекращения дипломатического сотрудничества стран.

По данным МИД России, 6 декабря в ходе проводившихся в Хельсинки массовых шествий, которые были приурочены ко Дню независимости Финляндии, группа лиц сожгла флаг России.