В Германии усомнились в способности армии ФРГ защитить Берлин

Производитель оружия в ФРГ Хаун заявил, что Европа обороноспособна лишь частично

В случае военного конфликта армия ФРГ сможет защитить только небольшой город, как Аугсбург, заявил в интервью Süddeutsche Zeitung Франк Хаун, который возглавляет группу оборонных компаний KNDS, объединяющую часть немецких и французских производителей оружия.

По его словам, страны НАТО готовы к обороне, потому что у них есть сильный партнер в виде США. «Европа лишь частично обороноспособна. А бундесвер? Раньше у него было более двух тысяч танков Leopard 2, сейчас их около 300. Возможно, он еще сможет защитить с их помощью Аугсбург, но никак не Берлин», — усомнился он. По его словам, Германию «выжали, как лимон», а нехватку средств невозможно покрыть деньгами, которое обещало правительство.

«У нас есть много дефицитов, которые мы должны наверстать сейчас», — уточнил он. Немецкой армии, прежде всего, не хватает реактивной и ствольной артиллерии, уверен он. Кроме того, ситуацию усугубляют бюрократия и множество правил для военной техники. «Сегодня в боевом отделении танка я должен гарантировать, что воздух такой же хороший, как у вас или у меня на рабочем месте, даже когда идет стрельба», — добавил он.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung написало, что США и Германия столкнулись с хронической нехваткой боеприпасов. Также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что у ЕС истощаются запасы оружия, поставляемого Украине.