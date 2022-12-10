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20:36, 10 декабря 2022Россия

На Ямале 2023 год объявлен Годом знаний

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил 2023 год Годом знаний

Фото: Shutterstock

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил 2023 год Годом знаний. «Президент объявил следующий год — годом педагога и наставника. Мы на Ямале решили сделать его Годом знаний. Цель национального проекта в этой области — раскрыть способности каждого ребенка, создать условия для творчества в работе педагогов», — заявил Дмитрий Артюхов.

Одной из ключевых задач, по его словам, является создание системы мотивации школьников к участию в олимпиадах всех уровней, условий для развития талантов. Педагоги будут ориентированы на персонализацию обучения и индивидуальные планы. В каждой школе начнет работу олимпиадный координатор, который будет помогать ребятам.

Повысят свои навыки и педагоги. Их научат передовым приемам подготовки детей к различным конкурсам. «В прошлом году у нас было 11 победителей и призеров Всероссийской олимпиады. Через два года рассчитываем выйти на цифру, как минимум, в 50 человек», — сказал губернатор.

По инициативе главы региона в округе уже реализуется широкий комплекс мер по совершенствованию системы образования и созданию комфортных условий для обучения.

Запущен масштабный проект по обновлению общеобразовательных учреждений. За 2020 – 2021 годы на Ямале реализована программа по строительству 22 новых детских садов. Они рассчитаны на 4 692 места, из которых 1 231 — для детей в возрасте до трех лет. В округе отсутствует очередь в детские сады.

Завершается строительство дошкольных образовательных учреждений в Муравленко на 230 мест и в отдаленных поселках округа — в Самбурге на 140 мест и Антипаюте на 120 мест. В Надыме реконструируют два старых здания детсадов, где появятся дошкольные учреждения на 173 и 180 мест.

В 2020 году запущена программа реновации школ. Она касается общеобразовательных учреждений в капитальном исполнении, которые были построены в 1980 – 2000 годах. Кардинальное обновление ждет 58 школ округа. В городах и поселках Ямала до 2025 года построят 25 новых общеобразовательных школ.

С 2020 года для усиления физико-математического и IT-профиля в автономном округе созданы опорные школы. Их главная задача — дать школьникам возможность углубленного освоения физики, математики и информатики, а также подготовить ребят к олимпиадам, конкурсам и конференциям различного уровня. Статус опорной присвоен салехардской школе № 2, ноябрьской школе № 6 и новоуренгойской школе № 3.

Создана система именных образовательных сертификатов, с помощью которых талантливые мотивированные школьники могут пройти обучение у преподавателей ведущих вузов страны по программам дополнительного образования.

На Ямале действует 13 мобильных технопарков. В школе № 3 Нового Уренгоя и Лицее Салехарда работает Лицей Академии Яндекса. Также на базе ямальских школ открыты пять IT-кубов, а также 65 центров «Точка роста».

С начала 2020 года по инициативе губернатора для работников бюджетной сферы отменен накопительный принцип северных надбавок. Педагоги, приступившие к работе в школах округа на Ямале, с первого дня получают зарплату с полной северной надбавкой.

Всего в регионе действует 12 мер поддержки и стимулирования педагогов образовательных учреждений. Так, молодым педагогам до 30 лет выплачивают при трудоустройстве на работу 100 тысяч рублей. Продолжает действие программа «Учитель для России». В рамках профессионального конкурса «Новый учитель Ямала» молодые педагоги смогут претендовать на гранты в размере 600 тысяч рублей.

С 2021 года на Ямале учреждена профессиональная премия лучшим классным руководителям. Новая региональная мера поддержки направлена на повышение профессионального престижа и стимулирование труда педагогов. Единовременная выплата 25 тысяч рублей. Вместе с материальным поощрением и дипломом лауреата премии 31 классный руководитель получил почетный знак — медаль за классное руководство.

Педагоги, подготовившие победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, получают поощрительные выплаты 300 и 150 тысяч соответственно. 100 тысяч получают и педагоги, подготовившие стобалльников.

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Татьяна Романова
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