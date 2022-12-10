Иммунолог назвала эффективные способы привыкнуть к холоду

Иммунолог Шуппо рекомендовала закаляться в медицинских условиях, чтобы привыкнуть к холоду

С наступлением зимы люди начинают испытывать трудности с адаптацией к низким температурам, однако существует ряд способов приучить организм к холоду. Об этом рассказала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо в беседе с агентством «Прайм».

По мнению Шуппо, одним из наиболее эффективных способов привыкнуть к холоду является криотерапия — закаливание в медицинских условиях. Процедура способствует укреплению иммунитета и увеличению уровня защитных сил. Среди других способов развить морозоустойчивость врач назвала употребление в пищу жиров.

Иммунолог отметила, что плохая устойчивость организма к низким температурам может быть сигналом о проблемах с щитовидной железой. Эту патологию вызывают недосып и стресс.

Ранее аллерголог-иммунолог высшей категории Элла Чурюкина заявила, что характерными симптомами аллергии на холод являются слезоточивость глаз, зуд век и появление дерматита на коже. Чурюкина указала, что признаки такой аллергии проявляются очень быстро, уже через несколько минут.