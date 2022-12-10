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08:13, 10 декабря 2022Мир

Запад обвинили в попытке вбить клин между Россией и Арменией

Дипломат МИД Гончар: Запад пытается вбить клин между Россией и Арменией
СюжетНаселение России:

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар обвинил западные страны в назойливых попытках вбить клин между Россией и Арменией. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат заявил, что российская сторона рассчитывает и в дальнейшем решать все вопросы в честном и откровенном общении с Арменией.

«Видим, как в последнее время в республике активизировались эмиссары из Вашингтона и Брюсселя, а также всевозможные прозападные структуры, которые пытаются настроить власти и население против России, а в реальности — действуют против национальных интересов Армении», — сказал он.

Ранее Гончар обвинил Киев и отдельные страны Запада в провокационных призывах к Грузии открыть «второй фронт» в Абхазии и Южной Осетии. По его словам, это делает очевидной императивность регулярных контактов официальных представителей Грузии, Абхазии и Южной Осетии.

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Марина Совина
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