Microsoft отказалась назвать сроки приобретения Activision Blizzard

Bloomberg: Microsoft не назвала сроки покупки производителя видеоигр Activision Blizzard

В компании Microsoft отказались назвать сроки приобретения одного из крупнейших производителей видеоигр Activision Blizzard. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Компания, которая рассчитывала завершить покупку Activision Blizzard Inc. за 69 миллиардов долларов к 30 июня, больше не может комментировать сроки сделки, сказал представитель Microsoft Дэвид Кадд в беседе с агентством.

9 декабря Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) призвала заблокировать заявку компании Microsoft на покупку издателя игр Activision Blizzard.

Ранее представители японской компании Sony заявили о недопустимости сделки Microsoft и Activision Blizzard. В записке на сайте Управления по конкуренции и рынкам Великобритании они указали, что могут потерять возможность выпускать игры линейки Call of Duty на PS в 2027 году.