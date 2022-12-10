В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира за 2022 год

Нобелевскую премию мира получил Алесь Беляцкий, «Мемориал» и «Центр гражданских свобод»

В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира за 2022 год. Ее получил председатель белорусского правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация «Мемориал» (признана иноагентом в РФ и ликвидирована) и украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод», передает РИА Новости.

Вручение премии традиционно состоялось 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. В 16:00 (18:00 мск) началась церемония вручения наград в Стокгольме.

Премия в области экономики была присуждена экс-главе Федеральной резервной системы США Бену Бернанке и американским ученым Дугласу Даймонду и Филипу Дыбвигу за исследование финансовых кризисов.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала французская писательница Анни Эрно. В области медицины награжден шведский ученый Сванте Паабо, который изучал генетические основы эволюции человека.

Нобелевскую премию по физике получили француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер за исследования в области квантовой механики.

Ранее депутат Государственной Думы Олег Морозов заявил, что вручение Нобелевской премии Алесю Беляцкому, «Мемориалу» и «Центру гражданских свобод» «выглядят как военная операция». По его словам, данное решение Норвежского нобелевского комитета напоминает ситуацию, «когда штаб нашего стратегического противника разрабатывает стратегию триединого удара: бьем по России, Украине и Белоруссии».

