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17:13, 10 декабря 2022Россия

Минобороны показало удары экипажей Су-25 по бронетехнике ВСУ

Минобороны России опубликовало видео нанесения ударов по бронетехнике ВСУ экипажами Су-25
СюжетРакетные удары по Украине:

Минобороны России опубликовало видео с ударами экипажей Су-25 по бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ведомство показало запись в своем в Telegram-канале.

«Пилоты "Грачей" в очередной раз продемонстрировали слаженность и профессионализм: удержать малую высоту на огромной скорости — очень непросто. Вести огонь в таких условиях — еще сложнее», — сказано в сообщении Минобороны.

Отмечается, что после нанесения ударов экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, затем они вернулись на аэродром вылета.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 10 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) в Запорожской области. Уточняется, что российские войска сбили РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

Алевтина Запольская
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