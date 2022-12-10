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05:27, 10 декабря 2022Среда обитания

Врач оценил вред дровяного отопления

The Guardian: главный врач Англии заявил, что дровяное отопление сильно загрязняет среду

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Дровяные эко-печи загрязняют окружающую среду в 450 раз больше, чем газовое отопление. Такую оценку дал главный врач Англии Крис Уитти. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на соответствующее исследование.

Старые печи, которые на данным момент запрещены к продаже, производят в 3700 раз больше вредных веществ, следует из результатов отчета. Однако электрическое отопление не производит ничего. Дровяные дизайнерские печи загрязняют воздух в 450 раз сильнее, чем стандартное газовое отопление. Как отмечает Уитти, из-за грязного воздуха умирают от 26 000 до 38 000 британцев в год.

«Твердое топливо на сегодняшний день является наиболее загрязняющим окружающую среду методом отопления жилых помещений, и в последние годы популярность дровяного отопления возросла» — заявил главный врач.

Ранее эколог Аида Леванова рассказала, что самые экологичные виды транспорта — общественные и не работающие на двигателе внутреннего сгорания (ДВС). Если есть желание ездить по городу только на автомобиле, то следует отдавать предпочтение каршерингу или такси.

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Юлия Мискевич
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