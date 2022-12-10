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11:58, 10 декабря 2022Из жизни

Персональный тренер раскрыла секреты эффективного похудения

Персональный тренер Приоре посоветовала не зацикливаться на весе

Фото: unsplash

Для того чтобы процесс похудения был эффективным и устойчивым, не нужно концентрироваться на весе, считает персональный тренер Мэгги Приоре. Она раскрыла несколько секретов сохранения мотивации на пути к достижению результата в материале для Eat This, Not That!

В первую очередь Приоре посоветовала составить список целей и причин, по которым человек решил похудеть. «Например, ваша цель может заключаться в снижении уровня холестерина или в том, чтобы стать более активным и проводить больше времени с детьми или внуками», — объяснила она.

Тренер предложила не зацикливаться на цифре на весах и не опускать руки, если она какое-то время остается неизменной. По словам Мэгги, в такие моменты особенно важно поддерживать себя и вспоминать о своих успехах и достижениях. Она добавила, что успешное похудение на 80 процентов зависит от питания и только на 20 процентов — от физических нагрузок. Поэтому Приоре настоятельно рекомендует подобрать подходящую диету, следование которой не будет сплошным мучением.

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Тренер порекомендовала выбрать спорт по душе. Она убеждена, что ненавистные физические нагрузки значительно усложнят процесс похудения и сделают его менее приятным. «Помните: если вы сильно потеете от упражнений или чувствуете боль в теле — это не всегда означает, что выбранные вами тренировки эффективны», — предостерегла Приоре.

Ранее врач Майк Бол назвал способы сохранять мотивацию во время похудения. В первую очередь специалист предложил худеющим разделить главную цель — сбросить вес — на более мелкие и записать поставленные задачи.

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Евгения Черкасова
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