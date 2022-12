Персональный тренер раскрыла секреты эффективного похудения

Персональный тренер Приоре посоветовала не зацикливаться на весе

Для того чтобы процесс похудения был эффективным и устойчивым, не нужно концентрироваться на весе, считает персональный тренер Мэгги Приоре. Она раскрыла несколько секретов сохранения мотивации на пути к достижению результата в материале для Eat This, Not That!

В первую очередь Приоре посоветовала составить список целей и причин, по которым человек решил похудеть. «Например, ваша цель может заключаться в снижении уровня холестерина или в том, чтобы стать более активным и проводить больше времени с детьми или внуками», — объяснила она.

Тренер предложила не зацикливаться на цифре на весах и не опускать руки, если она какое-то время остается неизменной. По словам Мэгги, в такие моменты особенно важно поддерживать себя и вспоминать о своих успехах и достижениях. Она добавила, что успешное похудение на 80 процентов зависит от питания и только на 20 процентов — от физических нагрузок. Поэтому Приоре настоятельно рекомендует подобрать подходящую диету, следование которой не будет сплошным мучением.

Тренер порекомендовала выбрать спорт по душе. Она убеждена, что ненавистные физические нагрузки значительно усложнят процесс похудения и сделают его менее приятным. «Помните: если вы сильно потеете от упражнений или чувствуете боль в теле — это не всегда означает, что выбранные вами тренировки эффективны», — предостерегла Приоре.

Ранее врач Майк Бол назвал способы сохранять мотивацию во время похудения. В первую очередь специалист предложил худеющим разделить главную цель — сбросить вес — на более мелкие и записать поставленные задачи.