Врач назвал способы сохранять мотивацию во время похудения

Врач-диетолог Бол предложил худеющим вести дневник и хвалить себя за достижение целей

Чтобы сохранять мотивацию во время диеты, необходимо замечать даже небольшой прогресс и хвалить себя, считает врач-диетолог Майк Бол. Он назвал способы не сойти с дистанции во время похудения в материале для Eat This, Not That!

В первую очередь Бол предложил худеющим разделить главную цель — сбросить вес — на более мелкие и записать поставленные задачи. После выполнения каждой из них, важно ставить напротив галочку. Это, по мнению врача, поможет достичь желаемого результата. «Примером такой задачи может быть здоровый обед или сокращение количества перекусов», — пояснил он.

Чтобы подмечать изменения, которые происходят во время диеты, и не обесценивать свои достижения, диетолог предлагает вести дневник. В его следует записывать все, что кажется важным: новые привычки, достижения в спорте, сброшенные килограммы и даже граммы. Также Бол посоветовал найти поддержку в лице друга или группы людей, которые также стремятся похудеть. «Наличие приятеля по диете не только поддерживает мотивацию и помогает вам чувствовать себя менее одиноким на своем пути, но и обогащает ваш опыт. Ваш приятель может научить вас чему-то, например, новому полезному рецепту», — считает он.

Тем, кто хочет оставаться на диетическом питании, специалист рекомендует не быть чересчур строгими к себе. Он убежден, что слишком строгие ограничения могут привести к срывам, поэтому лучше иногда позволять себе любимые лакомства. Кроме того, он советует не отчитывать себя за каждую съеденную калорию.

В заключении Бол призвал фокусироваться не только на том, как похудение изменит внешний вид, но и задуматься о пользе здоровью. «Многие сидящие на диете сосредоточены на том, что они видят в зеркале, но есть и другие показатели успеха, за которыми можно следить. Когда вы проходите ежегодный медосмотр, обратите внимание на то, как улучшилось ваше кровяное давление и уровень холестерина. Впечатляет, что диета приносит больше пользы, чем просто сброс килограммов», — сказал врач.

