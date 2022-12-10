Россиян предупредили об опасности при походе в баню и сауну

Врач Демьяновская: употребление алкоголя при походе в баню или сауну опасно для сердца

Застолья с алкогольными напитками во время похода в баню или сауну опасны для сердца и сосудов. Об этом в беседе с RT предупредила кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

По ее словам, спиртные напитки в бане и сауне категорически запрещены. Они, как и тепловое воздействие, расширяют сосуды, повышают давление и учащают сердцебиение. В таком случае происходит двойная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, пояснила врач.

При тепловом воздействии кровоток сосредоточивается в поверхностных слоях тела. В совокупности с воздействием алкоголя это может привести к обеднению кровоснабжения головного мозга, сердца, что увеличивает риск ишемии, обморочных состояний, ортостатической гипотензии, предупредила специалист.

Также не рекомендуется принимать пищу непосредственно перед банными процедурами. Как объяснила Демьяновская, когда еда только начинает перевариваться, происходит усиление кровоснабжения верхних отделов ЖКТ, имеющих значительную площадь стенок.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев назвал два главных правила безопасного похода в баню. По словам медика, в первую очередь важно не «насиловать» свой организм в парной, стараясь просидеть в ней как можно дольше. Также Хурев заявил, что вопреки устоявшимся традициям поход в баню после употребления алкоголя противопоказан.