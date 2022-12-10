Сербия пообещала назвать отозвавшие признание независимости Косово страны

Президент Сербии Вучич пообещал назвать страны, отозвавшие признание независимости Косово

Правительство и министерство иностранных дел Сербии обнародуют дипломатические ноты стран, которые отозвали ранее признанную ими независимость самопровозглашенной республики Косово, сообщил сербский президент Александр Вучич, пишет ТАСС.

Он анонсировал заявление, которое глава МИД Ивица Дачич и премьер-министр Сербии Ана Брнабич сделают «самое позднее в следующий понедельник или воскресенье». «Они покажут все, что мы делали в предыдущем периоде, и обнародуют дипломатические ноты тех стран, которые отозвали признание независимости Косово», — пообещал глава государства.

Ранее Вучич рассказал, что девять государств в последние месяцы отозвали признание независимости самопровозглашенного Косово. При этом он не называл конкретные государства.

В сентябре политик напомнил, что Белград не признает независимость Косово ни при каких условиях. По его мнению, против сербов, проживающих на севере Косово, развязана «кампания запугивания», однако они не откажутся от своей идентичности.