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03:00, 10 декабря 2022Мир

США заявили об отсутствии российской нефти на застрявших в Турции танкерах

Карин Жан-Пьер: практические все застрявшие в Турции танкеры не перевозят нефть из России

Фото: Umit Bektas / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга заявила об отсутствии российской нефти на застрявших в проливах Босфор и Дарданеллы танкерах, которые не пропускают власти Турции. Трансляция велась в Twitter-аккаунте администрации США.

По словам Жан-Пьер, американская стороны связалась с Анкарой и сообщила, что ограничение цен распространяется только на российскую нефть, и объяснила, что ограничение не требует дополнительных проверок судов, проходящих через турецкие воды.

«Насколько мы понимаем, практически все танкеры, которые [Анкара] задерживает, перевозят нефть не из России, и на них ограничение не распространяется», — заявила Жан-Пьер.

С 5 декабря в территориальных водах Турции образовался затор из танкеров после введения рядом стран потолка цен на российскую нефть. Позже стало известно, что ее причиной стал отказ страховых компаний из Евросоюза предоставить письмо о страховке для прохода танкеров через территориальные воды Турции.

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Марина Совина
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