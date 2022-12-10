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05:58, 10 декабря 2022Мир

Посольство России прокомментировало новые санкции США

Посольство России в Вашингтоне: новые санкции США нацелены на очернение неугодных
СюжетСанкции против России:

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Новые санкции США против России нацелены на очернение «неугодных» путем навешивания ярлыков «нарушителей прав человека», заявило посольство России в Вашингтоне в Telegram.

Отмечается, что цели таких санкций заключаются в попытке провести «искусственные разделительные линии между "истинными демократиями" и "автократиями"». В посольстве подчеркнули, что Соединенные Штаты стремятся «наказать» Россию за самостоятельную и принципиальную позицию в международных делах.

В дипмиссии добавили, что американская сторона использует «правочеловеческую ширму», пытаясь побудить другие страны скорректировать свою внешнюю политику под «якобы единственное верные лекала коллективного Запада».

«Одиозный "Глобальный акт Магнитского" - лишь очередная крапленая карта в колоде Белого дома, используемая для неприкрытого вмешательства во внутренние дела суверенных государств», — подчеркнули в посольстве.

9 декабря США объявили о введении санкций против Воздушно-космических сил России и 924-го Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ. Помимо этого, Минфин США ввел санкции против Центральной избирательной комиссии России, ее главы Эллы Памфиловой и еще 14 ее членов.

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Марина Совина
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