Стало известно о гибели 46-летнего мобилизованного в зоне спецоперации

В зоне спецоперации погиб 46-летний мобилизованный из Каменска-Уральского

В зоне специальной военной операции на Украине (СВО) погиб 46-летний житель Каменска-Уральского Евгений Руденко, призванный в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает E1.RU. Информацию изданию подтвердил глава городского округа Алексей Герасимов.

Известно, что уралец погиб 29 октября. Ранее он служил в армии, получил должность гвардии младшего сержанта. Он участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, где был наводчиком танка.

«За храбрость, отвагу, самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга по спасению раненых бойцов, посмертно награжден орденом Мужества», — говорится в группе «ВКаменскеЖИТЬ» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что Руденко скончался из-за осколочных ранений, которые он получил в результате прямого попадания снаряда в санитарную машину.

Ранее в зоне СВО в боях под Херсоном погиб военнослужащий по контракту, выпускник школы № 368 Санкт-Петербурга Александр Андреев.