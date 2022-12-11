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16:24, 11 декабря 2022Россия

Стало известно о гибели 46-летнего мобилизованного в зоне спецоперации

В зоне спецоперации погиб 46-летний мобилизованный из Каменска-Уральского
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В зоне специальной военной операции на Украине (СВО) погиб 46-летний житель Каменска-Уральского Евгений Руденко, призванный в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает E1.RU. Информацию изданию подтвердил глава городского округа Алексей Герасимов.

Известно, что уралец погиб 29 октября. Ранее он служил в армии, получил должность гвардии младшего сержанта. Он участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, где был наводчиком танка.

«За храбрость, отвагу, самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга по спасению раненых бойцов, посмертно награжден орденом Мужества», — говорится в группе «ВКаменскеЖИТЬ» в соцсети «ВКонтакте».

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Уточняется, что Руденко скончался из-за осколочных ранений, которые он получил в результате прямого попадания снаряда в санитарную машину.

Ранее в зоне СВО в боях под Херсоном погиб военнослужащий по контракту, выпускник школы № 368 Санкт-Петербурга Александр Андреев.

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Никита Абрамов
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