Минобороны отчиталось об отражении контратаки ВСУ в ЛНР

Минобороны заявило об отражении контратаки ВСУ в ЛНР, уничтожено до 65 человек

Российские войска отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР), сообщили журналистам в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что ВСУ силами трех штурмовых групп предприняли попытку контратаковать на краснолиманском направлении около населенных пунктов Житловка, Площанка и Коломыйчиха ЛНР.

«Нанесением огневого поражения все атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа», — сказали в министерстве.

Ранее Минобороны России опубликовало видео с ударами экипажей Су-25 по украинской бронетехнике. После нанесения ударов экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.