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13:55, 11 декабря 2022Россия

Минобороны сообщило о поражении двух артбатарей ВСУ

МО: поражены две артбатареи ВСУ в районах Северска и Красного Лимана и взвод «Градов»

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Российские военные поразили две артиллерийские батареи Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи 101-й бригады территориальной обороны и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Северск и Красный Лиман», — отметил он.

Кроме того, в Минобороны рассказали, что российские войска в рамках специальной военной операции уничтожили взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». В российском оборонном ведомстве отметили, что пораженные украинские РСЗО находились районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики (ДНР).

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России в районе Краматорска уничтожили пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

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Варвара Кошечкина
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