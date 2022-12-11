Белый дом заявил о намерении России продолжить спецоперацию на Украине

Белый дом заявил о намерении российских властей продолжить спецоперацию на Украине

Белый дом считает, что российские власти намерены продолжить спецоперацию на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью телеканалу ABC.

Отвечая на вопрос о возможных планах президента России Владимира Путина, он предположил, что российский лидер намерен продолжить военные действия против Украины. Однако более точную оценку планам Путина Кирби дать не смог.

В этой же беседе Кирби заявил, что эскалация конфликта на Украине не входит в интересы США. По его словам, с самого начала Вашингтон говорил о мониторинге ситуации и учитывал риски эскалации военных действий.