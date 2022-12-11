В Евросоюзе обеспокоились отказом Турции от санкций против России

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о беспокойстве из-за отказа Турции от санкций против РФ

Отказ Турции присоединиться к антироссийским санкциям вызывает беспокойство в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет РИА Новости со ссылкой на данные FUNKE Mediengruppe.

Другим поводом для переживаний он назвал укрепление экономических связей между Москвой и Анкарой.

Еврокомиссар напомнил, что ЕС и Турция входят в таможенный союз, что способствует торговле товарами «двойного назначения», которые могут быть использованы не только в гражданских, но и в военных целях.

По мнению Борреля, Турция не должна предлагать России обходных путей для получения или отправки этих товаров.

Ранее Боррель заявил, что у ЕС истощаются запасы оружия, поставляемого Украине, поскольку европейский военно-промышленный комплекс долго не получал необходимого финансирования.