В Евросоюзе обеспокоились отказом Турции от санкций против России
Отказ Турции присоединиться к антироссийским санкциям вызывает беспокойство в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет РИА Новости со ссылкой на данные FUNKE Mediengruppe.
Другим поводом для переживаний он назвал укрепление экономических связей между Москвой и Анкарой.
Еврокомиссар напомнил, что ЕС и Турция входят в таможенный союз, что способствует торговле товарами «двойного назначения», которые могут быть использованы не только в гражданских, но и в военных целях.
По мнению Борреля, Турция не должна предлагать России обходных путей для получения или отправки этих товаров.
Ранее Боррель заявил, что у ЕС истощаются запасы оружия, поставляемого Украине, поскольку европейский военно-промышленный комплекс долго не получал необходимого финансирования.